СМИ: В бою на Харьковщине погиб российский оппозиционер Дадин

Российский оппозиционный активист Ильдар Дадин погиб на войне, где он сражался на стороне Украины, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают бывшая журналистка "Эха Москвы" Ксения Ларина, "Медуза".

"Только что сообщили, что погиб Ильдар Дадин. В бою на Харьковщине".

Она узнала о гибели Дадина от другого участника войны, бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева.

Справка: Ильдар Дадин в начале 2023 года приехал в Украину, чтобы присоединиться к Вооруженным силам Украины и воевать против российской армии. Он отправился на фронт в составе "Сибирского батальона". Воевал под позывным "Ганди".

Он — первый россиянин, осужденный по статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов в России. Эта статья появилась в Уголовном кодексе РФ в 2014 году, российские журналисты называют ее "дадинской статьей". Приговор Дадину вынесли в декабре 2015 года, он получил три года колонии, затем срок сократили до двух с половиной лет.

Дадин в 2016 рассказал о пытках в карельской ИК-7, куда его поместили. Информацию о пытках и избиениях подтвердили и другие заключенные и их родственники, однако ФСИН и Следственный комитет по итогам проверок не нашли нарушений.