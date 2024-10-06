Зеленський підсумував російські повітряні атаки за тиждень
Президент України також назвав спосіб зупинити повітряний терор Росії, повідомляє Ділова столиця.
Про це президент України Володимир Зеленський написав у соцмережах.
Минулої ночі сили ППО знищили понад 50 "шахедів" у Миколаївській, Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Вінницькій, Хмельницькій, Запорізькій, Житомирській та Харківській областях.
Протягом тижня ворог застосував близько 20 ракет різних типів, понад 800 керованих авіаційних бомб і майже 400 ударних БпЛА різних типів.
"Цей щоденний повітряний терор можна зупинити. Для цього потрібна єдність партнерів і далекобійність. Це допоможе щодня берегти життя українців. На наступному тижні у межах "Рамштайну" продовжимо працювати над цим з партнерами", — наголосив президент.