Зеленський підсумував російські повітряні атаки за тиждень

Президент України також назвав спосіб зупинити повітряний терор Росії, повідомляє Ділова столиця.

Про це президент України Володимир Зеленський написав у соцмережах.

Минулої ночі сили ППО знищили понад 50 "шахедів" у Миколаївській, Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Вінницькій, Хмельницькій, Запорізькій, Житомирській та Харківській областях.

Протягом тижня ворог застосував близько 20 ракет різних типів, понад 800 керованих авіаційних бомб і майже 400 ударних БпЛА різних типів.