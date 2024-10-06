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Зеленський підсумував російські повітряні атаки за тиждень

Зеленський підсумував російські повітряні атаки за тиждень
Фото: president.gov.ua

Президент України також назвав спосіб зупинити повітряний терор Росії, повідомляє Ділова столиця.

Про це президент України Володимир Зеленський написав у соцмережах.

Минулої ночі сили ППО знищили понад 50 "шахедів" у Миколаївській, Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Вінницькій, Хмельницькій, Запорізькій, Житомирській та Харківській областях.

Протягом тижня ворог застосував близько 20 ракет різних типів, понад 800 керованих авіаційних бомб і майже 400 ударних БпЛА різних типів.

"Цей щоденний повітряний терор можна зупинити. Для цього потрібна єдність партнерів і далекобійність. Це допоможе щодня берегти життя українців. На наступному тижні у межах "Рамштайну" продовжимо працювати над цим з партнерами", — наголосив президент.

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