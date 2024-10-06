Зеленский подытожил российские воздушные атаки за неделю

Президент Украины также назвал способ остановить воздушный террор России, сообщает Деловая столица.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в соцсетях.

Минувшей ночью силы ПВО уничтожили более 50 "шахедов" в Николаевской, Одесской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Запорожской, Житомирской и Харьковской областях.

В течение недели враг применил около 20 ракет разных типов, более 800 управляемых авиационных бомб и около 400 ударных БпЛА разных типов.