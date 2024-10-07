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У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу

У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу
Фото: Міноборони

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу знешкодили 1 160 загарбників, 14 танків і 64 артилерійські системи, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 07.10.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 661 630 (+1 160) осіб,
  • танків – 8 933 (+14) од,
  • бойових броньованих машин – 17 710 (+31) од,
  • артилерійських систем – 19 156 (+64) од,
  • РСЗВ – 1 223 (+7) од,
  • засобів ППО – 972 (+2) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16 643 (+65) од,
  • крилатих ракет – 2 615 (+2) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 26 102 (+96) од,
  • спеціальної техніки – 3 364 (+1) од.

Дані уточнюються.

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