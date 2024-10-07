Генштаб підтвердив удар по нафтобазі у Феодосії, наслідки уточнюють
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження по енергетичному об'єкту росіян в окупованому Криму.
Про це йдеться в повідомленні Генштабу.
"Сьогодні вночі завдано успішного удару по морському нафтовому терміналу противника, що в тимчасово окупованій Феодосії АР Крим. В районі об'єкта зафіксовано займання. Наслідки ураження уточнюються", – йдеться в повідомленні.
У Генштабі зазначили, що Феодосійський термінал найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовувалися, зокрема і для забезпечення потреб окупаційної армії РФ.
"Завдання виконано підрозділами ракетних військ Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України. Заходи щодо підриву воєнно-економічного потенціалу Російської Федерації тривають", – додали у Генштабі.