Генштаб підтвердив удар по нафтобазі у Феодосії, наслідки уточнюють

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження по енергетичному об'єкту росіян в окупованому Криму.

Про це йдеться﻿ в повідомленні Генштабу.

"Сьогодні вночі завдано успішного удару по морському нафтовому терміналу противника, що в тимчасово окупованій Феодосії АР Крим. В районі об'єкта зафіксовано займання. Наслідки ураження уточнюються" , – йдеться в повідомленні.

У Генштабі зазначили, що Феодосійський термінал найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовувалися, зокрема і для забезпечення потреб окупаційної армії РФ.