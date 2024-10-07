Генштаб подтвердил удар по нефтебазе в Феодосии, последствия уточняют

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение по энергетическому объекту россиян в оккупированном Крыму.

Об этом говорится в сообщении Генштаба.

"Сегодня ночью нанесен успешный удар по морскому нефтяному терминалу противника, что во временно оккупированной Феодосии АР Крым. В районе объекта зафиксировано возгорание. Последствия поражения уточняются" , – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что терминал Феодосии крупнейший в Крыму по объемам перевалки используемых нефтепродуктов, в том числе и для обеспечения потребностей оккупационной армии РФ.