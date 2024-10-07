Генштаб подтвердил удар по нефтебазе в Феодосии, последствия уточняют
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение по энергетическому объекту россиян в оккупированном Крыму.
Об этом говорится в сообщении Генштаба.
"Сегодня ночью нанесен успешный удар по морскому нефтяному терминалу противника, что во временно оккупированной Феодосии АР Крым. В районе объекта зафиксировано возгорание. Последствия поражения уточняются", – говорится в сообщении.
В Генштабе отметили, что терминал Феодосии крупнейший в Крыму по объемам перевалки используемых нефтепродуктов, в том числе и для обеспечения потребностей оккупационной армии РФ.
"Задачи выполнены подразделениями ракетных войск Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины. Мероприятия по подрыву военно-экономического потенциала Российской Федерации продолжаются", – добавили в Генштабе.