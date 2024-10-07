Росіяни атакували безпілотниками Суми: є травмовані, серед них дитина

Російські окупанти атакували безпілотниками приватний сектора у Сумах, внаслідок чого травмовані 4 людини, серед яких дитина, спалахнула пожежа і зафіксовані руйнування, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє ДСНС у Telegram.

"Напередодні окупанти здійснили атаку БПЛА по приватному житловому сектору міста, внаслідок чого значних руйнувань зазнав одноповерховий житловий будинок. Виникла пожежа".

Займання оперативно загасили.

Крім того, рятувальники евакуювали літню жінку із сусіднього помешкання, двері якого деформувало вибуховою хвилею.