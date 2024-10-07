Россияне атаковали беспилотниками Сумы: есть травмированные, среди них ребенок
Российские оккупанты атаковали беспилотниками частный сектора в Сумах, в результате чего 4 человека, среди которых ребенок, получили травмы, вспыхнул пожар и зафиксированы разрушения, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает ГСЧС в Telegram.
"Накануне оккупанты совершили атаку БПЛА по частному жилому сектору города, в результате чего значительным разрушениям подвергся одноэтажный жилой дом. Возник пожар".
Возгорание оперативно потушили.
Кроме того, спасатели эвакуировали пожилую женщину из соседнего помещения, двери которого деформировало взрывной волной.
"По предварительным данным, травмы получили 4 человека, среди них 1 ребенок. Повреждены 9 домов, 2 гаража, 3 автомобиля", – сообщили в ГСЧС.