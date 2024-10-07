Россияне атаковали беспилотниками Сумы: есть травмированные, среди них ребенок

Российские оккупанты атаковали беспилотниками частный сектора в Сумах, в результате чего 4 человека, среди которых ребенок, получили травмы, вспыхнул пожар и зафиксированы разрушения, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает ГСЧС в Telegram.

"Накануне оккупанты совершили атаку БПЛА по частному жилому сектору города, в результате чего значительным разрушениям подвергся одноэтажный жилой дом. Возник пожар".

Возгорание оперативно потушили.

Кроме того, спасатели эвакуировали пожилую женщину из соседнего помещения, двери которого деформировало взрывной волной.