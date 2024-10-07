На Дніпропетровщині затримали ще двох агентів ФСБ, які наводили російські ракети

Правоохоронці затримали ще двох учасників агентурної мережі ФСБ, яку викрили в серпні у Дніпропетровській області, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

У серпні контррозвідники затримали 6 учасників осередку, які коригували ракетно-дронові атаки по регіону. Основними цілями були об’єкти військової та критичної інфраструктури. Наразі затримали ще 56-річного керівника охорони одного з місцевих підприємств та 48-річну безробітну, яка мешкала у передмісті Дніпра. За даними слідства, вони діяли окремо один від одного, але "замикалися" на одного куратора.

"За його вказівкою вони готували координати для повітряних ударів по локаціях Сил оборони та об’єктах "Укрзалізниці", задіяних у переправленні бойової техніки та боєприпасів на фронт. Також — відстежували маршрути руху військових колон ЗСУ в напрямку передової" , — кажуть у СБУ.

Щоб отримати розвіддані, агенти об’їжджали вулиці Дніпра та передмістя, фіксували потрібні об’єкти, та відправляли звіти росіянам.

Затриманим оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Як повiдомлялось, СБУ затримала дезертира, який працював на російську розвідку.