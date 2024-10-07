На Днепропетровщини задержали еще двух агентов ФСБ, которые наводили российские ракеты

Правоохранители задержали еще двух участников агентурной сети ФСБ, разоблаченной в августе в Днепропетровской области, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

В августе контрразведчики задержали 6 участников ячейки, которые корректировали ракетно-дроновые атаки по региону. Основными целями были объекты военной и критической инфраструктуры. Сейчас задержали еще и 56-летнего руководителя охраны одного из местных предприятий и 48-летнюю безработную, которая проживала в пригороде Днепра. По данным следствия, они действовали отдельно друг от друга, но "замыкались" на одного куратора.

"По его указанию они готовили координаты для воздушных ударов по локациям Сил обороны и объектам "Укрзализныци", задействованным в переправке боевой техники и боеприпасов на фронт. Также отслеживали маршруты движения военных колонн ВСУ в направлении передовой" , — говорят в СБУ.

Чтобы получить разведданные, агенты объезжали улицы Днепра и пригород, фиксировали нужные объекты, и отправляли отчеты россиянам.

Задержанным объявили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как сообщалось, СБУ задержала дезертира, работавшего на российскую разведку.