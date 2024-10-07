В Україні виросла вартість оформлення паспортів: скільки доведеться платити

Оформити паспорт в Україні стало дорожче – виросла вартість пакетів сервісних послуг паспортно-міграційного характеру, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорять дані ДП "Документ".

Із 7 жовтня 2024 року на території України змінюється вартість пакетів сервісних послуг паспортно-міграційного характеру в підрозділах ДП "Документ".

Оновлені тарифи на пакет сервісних послуг "Стандарт" становлять:

оформлення паспортних документів для громадян України – 650 грн.

оформлення документів міграційного характеру для іноземців та осіб без громадянства – 1250 грн.

обмін посвідчення водія – 950 грн.

обмін свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу – 950 грн;

проставлення апостиля – 650 грн

У "Паспортному сервісі" зазначають, що надають консультації онлайн і телефоном.

Раніше повiдомлялось, що перший паспорт громадянина України оформлюється дитині у віці 14 років у вигляді ID-картки. Цей документ видається на 4 роки і оформлюється безкоштовно. Починаючи з 18 років, за видачу наступних паспортів, які дійсні протягом 10 років, необхідно сплатити адміністративний збір.

Також ми розповідали, що водночас дитячий закордонний паспорт можна оформити з народження терміном на 4 роки. Присутність дитини під час подачі документів не завжди є обов’язковою. Оформити паспорт можна у будь-якому територіальному підрозділі області, незалежно від місця реєстрації. Під час оформлення закордонного паспорта для дитини один з батьків, опікунів або усиновителів повинен пред'явити паспорт громадянина України.