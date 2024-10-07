В Украине выросла стоимость оформления паспортов: сколько придется платить

Оформить паспорт в Украине стало дороже – выросла стоимость пакетов сервисных услуг паспортно-миграционного характера, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорят данные ГП "Документ".

С 7 октября 2024 года на территории Украины меняется стоимость пакетов сервисных услуг паспортно-миграционного характера в подразделениях ГП "Документ".

Обновленные тарифы на пакет сервисных услуг "Стандарт" составляют:

оформление паспортных документов для граждан Украины – 650 грн.

оформление документов миграционного характера для иностранцев и лиц без гражданства – 1250 грн.

обмен водительского удостоверения – 950 грн.

обмен свидетельства о регистрации транспортного средства – 950 грн;

проставление апостиля – 650 грн

В "Паспортном сервисе" отмечают, что предоставляют консультации онлайн и по телефону.

Ранее сообщалось, что первый паспорт гражданина Украины оформляется ребенку в возрасте 14 лет в виде ID-карты. Этот документ выдается на 4 года и оформляется бесплатно. Начиная с 18 лет, за выдачу последующих паспортов, действительных в течение 10 лет, необходимо уплатить административный сбор.

Также мы рассказывали, что детский загранпаспорт можно оформить с рождения сроком на 4 года. Присутствие ребенка при подаче документов не всегда обязательно. Оформить паспорт можно в любом территориальном подразделении области независимо от места регистрации. При оформлении загранпаспорта для ребенка один из родителей, опекунов или усыновителей должен предъявить паспорт гражданина Украины.