У Житомирі лікарку підозрюють у видачі підроблених довідок: вилучили понад 4 млн грн

У Житомирі правоохоронці вилучили понад 4,4 млн грн у лікарки діагностичного центру, яка видавала підроблені висновки магнітно-резонансної томографії та була причетною до схеми уникнення від мобілізації. Про це йдеться у повідомленні Національної поліції України, повідомляє Укрінформ.

Співробітники Головного управління Нацполіції в Житомирській області продовжують розслідування діяльності групи медиків, які допомагали військовозобов’язаним отримувати фіктивні групи інвалідності.

Поліцейські з’ясували, що низка чоловіків призовного віку упродовж кількох останніх років не проходили обстежень МРТ, однак у їхній медичній документації наявні такі висновки.

Усі документи були підготовлені 56-річною лікаркою одного з діагностичних центрів. Вказані документи стали однією з підстав визначення у них захворювання, що пов’язане з інвалідністю.

Правоохоронці провели обшуки, у тому числі за місцем проживання жінки.

У результаті вилучили 80 тисяч доларів, понад 23 тисячі євро, а також кілька жорстких дисків, оптичні носії інформації, ноутбук, мобільний телефон та інші ймовірні докази протиправної діяльності.

Лікарці інкримінують ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

За інформацією правоохоронців, у серпні в Житомирі була викрита медсестра у хабарництві, пов’язаному із встановленням груп інвалідності для військовослужбовців та військовозобов’язаних. Її затримали у центрі міста під час отримання частини хабаря.

Триває розслідування всієї протиправної схеми.