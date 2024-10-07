В Житомире врача подозревают в выдаче поддельных справок: изъяли более 4 млн грн

В Житомире правоохранители изъяли более 4,4 млн грн у врача диагностического центра, который издавал поддельные выводы магнитно-резонансной томографии и был причастен к схеме избегания мобилизации. Об этом идет речь в сообщении Национальной полиции Украины, сообщает Укринформ.

Сотрудники Главного управления Нацполиции в Житомирской области продолжают расследование деятельности группы медиков, помогавших военнообязанным получать фиктивные группы инвалидности.

Полицейские выяснили, что ряд мужчин призывного возраста на протяжении нескольких последних лет не проходили обследования МРТ, однако в их медицинской документации есть следующие выводы.

Все документы были подготовлены 56-летним врачом одного из диагностических центров. Указанные документы стали одним из оснований определения у них заболевания, связанного с инвалидностью.

Правоохранители провели обыски, в том числе по месту жительства женщины.

В результате изъяли 80 тысяч долларов, более 23 тысяч евро, а также несколько жестких дисков, оптические носители информации, ноутбук, мобильный телефон и другие вероятные доказательства противоправной деятельности.

Врачи инкриминируют ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

По информации правоохранителей, в августе в Житомире была разоблачена медсестра во взяточничестве, связанном с установлением групп инвалидности для военнослужащих и военнообязанных. Ее задержали в центре города при получении части взятки.

Продолжается расследование всей противоправной схемы.