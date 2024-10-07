ППО збила 32 "Шахеда" та дві ракети "Кинджал" – Повітряні сили

Уночі та зранку 7 жовтня російські війська атакували Україну ракетами та безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збили два "Кинджали" та 32 "Шахеди". Водночас ще 37 безпілотників локаційно втрачені, а ще один – перебуває в повітряному просторі України.

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Загалом росіяни вдарили по Україні балістичною ракетою Іскандер-М, керованою авіаційною ракетою Х-59, ракетою невстановленого типу з Курської та Бєлгородської областей, а також ударними БпЛА (райони пусків: Орел, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Єйськ – РФ).

Близько 08:20 год окупанти завдали удару трьома аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із трьох літаків МіГ-31К з повітряного простору Тамбовської області (аеродром вильоту – Саваслейка).

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід понад 80-ти повітряних цілей.

В результаті протиповітряного бою підтверджено збиття двох аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" на Київщині та 32 ворожих ударних БпЛА у Миколаївській, Київській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській та Харківській областях.

"Зафіксовано декілька влучань ворожих ударних БпЛА у прифронтовій Харківщині. Один із трьох "Кинджалів"влучив у районі аеродрому Старокостянтинів у Хмельницькій області" , – йдеться в повідомленні.

Крім того, 37 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. ﻿﻿Ще один безпілотник в повітрі, бойова робота триває.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.