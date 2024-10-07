ПВО сбила 32 "Шахеда" и две ракеты "Кинжал" – Воздушные силы

Ночью и утром 7 октября русские войска атаковали Украину ракетами и беспилотниками. Силы противовоздушной обороны сбили два "Кинжала" и 32 "Шахеда". В то же время, еще 37 беспилотников локационно потеряны, а еще один – находится в воздушном пространстве Украины.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

В целом россияне ударили по Украине баллистической ракетой Искандер-М, управляемой авиационной ракетой Х-59, ракетой неустановленного типа из Курской и Белгородской областей, а также ударными БПЛА (районы пусков: Орел, Приморско-Ахтарск, Курск, Ейск – РФ).

Около 08:20 оккупанты нанесли удар тремя аэробалистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" из трех самолетов МиГ-31К из воздушного пространства Тамбовской области (аэродром вылета - Саваслейка).

Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение более 80 воздушных целей.

В результате противовоздушного боя подтверждено сбитие двух аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" в Киевской области и 32 вражеских ударных БпЛА в Николаевской, Киевской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях.

"Зафиксировано несколько попаданий вражеских ударных БпЛА в прифронтовой Харьковщине. Один из трех "Кинжалов" попал в районе аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области" , - говорится в сообщении.

Кроме того, 37 российских беспилотников локационно потеряны в разных регионах Украины, предположительно в результате активного противодействия РЕБ. Еще один беспилотник в воздухе, боевая работа продолжается.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.