Британська розвідка повідомила про нові рекордні втрати росіян в Україні

Розвідка Великої Британії у вересні 2024 року зафіксувала новий рекорд середньодобових втрат російських окупаційних військ в Україні за весь час повномасштабного вторгнення, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в розвідувальному огляді британського Міністерства оборони.

Як зазначено в огляді, за цьогорічний вересень середньодобові втрати окупаційної армії РФ склали 1271 особу (убитими і пораненими).

Попередній рекорд був зафіксований у травні 2024, коли середньодобові втрати РФ становили 1262 (убитими і пораненими).

Загалом за весь час повномасштабної війни Росія втратила понад 648 військових.

Британська розвідка посилається на дані українського Генерального штабу.

У відомстві зазначили, що зростання рівня втрат майже напевно пов’язане з розширенням зони бойових дій за рахунок Харківської та Курської військових операцій, а також збільшенням інтенсивності бойових дій уздовж лінії фронту.

"Російські війська, найімовірніше, продовжують намагатися розтягнути українські сили, використовуючи масовість для подолання оборонних позицій і досягнення тактичних переваг" , – йдеться в огляді.

Також розвідка прогнозує, що середньодобові втрати РФ лишатимуться на рівні тисячі осіб попри наближення зими.