Британская разведка сообщила о новых рекордных потерях россиян в Украине

Разведка Великобритании в сентябре 2024 года зафиксировала новый рекорд среднесуточных потерь российских оккупационных войск в Украине за все время полномасштабного вторжения, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре британского Министерства обороны.

Как указано в обзоре, за нынешний сентябрь среднесуточные потери оккупационной армии РФ составили 1271 человек (убитыми и ранеными).

Предыдущий рекорд был зафиксирован в мае 2024 года, когда среднесуточные потери РФ составляли 1262 (убитыми и ранеными).

Всего за все время полномасштабной войны Россия потеряла более 648 военных.

Британская разведка ссылается на данные украинского Генерального штаба.

В ведомстве отметили, что рост уровня потерь почти наверняка связан с расширением зоны боевых действий за счет Харьковской и Курской военных операций, а также увеличением интенсивности боевых действий вдоль линии фронта.

"Российские войска, скорее всего, продолжают пытаться растянуть украинские силы, используя массовость для преодоления оборонительных позиций и достижения тактических преимуществ" , – говорится в обзоре.

Также разведка прогнозирует, что среднесуточные потери РФ будут оставаться на уровне тысячи человек, несмотря на приближение зимы.