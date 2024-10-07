Шмигаль зустрівся з Фіцо для міжурядових консультацій

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з прем'єр-міністром Робертом Фіцо. Вони проведуть міжурядові консультації, основна увага яких буде зосереджена на обговоренні дорожньої карти співпраці, яку підписали під час першого засідання, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить допис Шмигаля в Telegram.

Зокрема, сторони обговорять спільні інфраструктурні проєкти, економічне співробітництво та питання енергетичної безпеки. Шмигаль відзначив важливу роль Словаччини в імпорті електроенергії до України, підкресливши, що країна завжди була надійним партнером у цьому питанні.

Також на порядку денному - підтримка мирного плану президента України Володимира Зеленського, питання євроінтеграції, розмінування українських територій, гуманітарна допомога та відновлення України. Обговорюватимуться також питання оборонних закупівель.

Також очікується підписання двосторонніх документів у рамках політики "нового прагматизму" між Україною та Словаччиною.

Міжурядові консультації

Зустріч Шмигаля та Фіцо, за даними словацького видання Aktuality, відбудуться у готельному комплексі "Верховина Резорт", який розташований за 20 кілометрів від Ужгорода.

Прем'єр-міністри обговорять "дорожню карту" - план спільних дій України та Словаччини.

"Дорожня карта" охоплює співпрацю у сфері енергетичної безпеки, інфраструктурних проєктів та економіки. Урядовці також обговорять підтримку членства України в Європейському Союзі, а також співробітництво в оборонній промисловості, розмінування українських територій, гуманітарну підтримку та відновлення України.

Нагадаємо, у вересні голова МЗС Андрій Сибіга зустрівся з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.