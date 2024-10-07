Шмыгаль встретился с Фицо для межправительственных консультаций

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с премьер-министром Робертом Фицо. Они проведут межправительственные консультации, основное внимание которых будет сосредоточено на обсуждении дорожной карты сотрудничества, которую подписали во время первого заседания, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение Шмыгаля в Telegram.

В частности, стороны обсудят совместные инфраструктурные проекты, экономическое сотрудничество и вопросы энергетической безопасности. Шмыгаль отметил важную роль Словакии в импорте электроэнергии в Украину, подчеркнув, что страна всегда была надежным партнером в этом вопросе.

Также на повестке дня - поддержка мирного плана президента Украины Владимира Зеленского, вопросы евроинтеграции, разминирование украинских территорий, гуманитарная помощь и восстановление Украины. Будут обсуждаться также вопросы оборонных закупок.

Также ожидается подписание двусторонних документов в рамках политики "нового прагматизма" между Украиной и Словакией.

Межправительственные консультации

Встреча Шмыгаля и Фицо, по данным словацкого издания Aktuality, состоятся в гостиничном комплексе "Верховина Резорт", расположенном в 20 километрах от Ужгорода.

Премьер-министры обсудят "дорожную карту" - план совместных действий Украины и Словакии.

"Дорожная карта" охватывает сотрудничество в сфере энергетической безопасности, инфраструктурных проектов и экономики. Чиновники также обсудят поддержку членства Украины в Европейском Союзе, а также сотрудничество в оборонной промышленности, разминирование украинских территорий, гуманитарную поддержку и восстановление Украины.

Напомним, в сентябре глава МИД Андрей Сибига встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.