У Раді обмежать використання Telegram – нардеп
Використання месенджера Telegram обмежать у Верховній Раді за рекомендацією Ради національної безпеки і оборони України. Про це заявив народний депутат, голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, повідомляє Укрінформ.
"Отримав розпорядження від апарату ВР з новими положеннями про роботу Телеграму в локальній мережі Ради", - поінформував він.
За його словами, парламентський апарат впроваджує певні засоби безпеки за рекомендацією Національного координаційного центру кібербезпеки.
Серед відповідних заходів - обов’язкова двофакторна авторизація та скасування синхронізації контактів, блокування доступу до комп’ютера, у разі його залишення без нагляду.
Водночас забороняється передача даних, які використовуються в роботі, та службова комунікація в "Телеграмі".
Також забороняється встановлювати і користуватися "Телеграмом" на службових комп’ютерах або особистих комп’ютерах, які використовуються в службовій діяльності.
Юрчишин зауважив, що блокування роботи месенджера відбувається за допомогою технічних та програмних засобів, проводиться фіксування запитів на несанкціоновані спроби підключення до сервісу.
На думку політика, такі заходи безпеки є цілком логічними.
"На жаль, уже були приклади, коли сторонні особи отримували дані держпрацівників через "Телеграм", яким користувалися на робочих пристроях. Чи створювали фейки, як у випадку з нібито каналом спікера Руслана Стефанчука", - підкреслив він.
Голова профільного комітету акцентував, що цим розпорядженням Верховна Рада мінімізує ризики.
"Підкреслю, що це стосується саме працівників апарату Ради та не обмежує використання месенджера в особистих цілях", - пояснив Юрчишин.
Нагадаємо, Національний координаційний центр кібербезпеки (НКЦК) ухвалив рішення обмежити використання Телеграму на службових пристроях працівників органів державної влади, військовослужбовців, працівників сектору безпеки і оборони, а також підприємств – операторів критичної інфраструктури.