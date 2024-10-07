У Раді обмежать використання Telegram – нардеп

Використання месенджера Telegram обмежать у Верховній Раді за рекомендацією Ради національної безпеки і оборони України. Про це заявив народний депутат, голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, повідомляє Укрінформ.

"Отримав розпорядження від апарату ВР з новими положеннями про роботу Телеграму в локальній мережі Ради" , - поінформував він.

За його словами, парламентський апарат впроваджує певні засоби безпеки за рекомендацією Національного координаційного центру кібербезпеки.

Серед відповідних заходів - обов’язкова двофакторна авторизація та скасування синхронізації контактів, блокування доступу до комп’ютера, у разі його залишення без нагляду.

Водночас забороняється передача даних, які використовуються в роботі, та службова комунікація в "Телеграмі".

Також забороняється встановлювати і користуватися "Телеграмом" на службових комп’ютерах або особистих комп’ютерах, які використовуються в службовій діяльності.

Юрчишин зауважив, що блокування роботи месенджера відбувається за допомогою технічних та програмних засобів, проводиться фіксування запитів на несанкціоновані спроби підключення до сервісу.

На думку політика, такі заходи безпеки є цілком логічними.

"На жаль, уже були приклади, коли сторонні особи отримували дані держпрацівників через "Телеграм", яким користувалися на робочих пристроях. Чи створювали фейки, як у випадку з нібито каналом спікера Руслана Стефанчука" , - підкреслив він.

Голова профільного комітету акцентував, що цим розпорядженням Верховна Рада мінімізує ризики.

"Підкреслю, що це стосується саме працівників апарату Ради та не обмежує використання месенджера в особистих цілях" , - пояснив Юрчишин.

Нагадаємо, Національний координаційний центр кібербезпеки (НКЦК) ухвалив рішення обмежити використання Телеграму на службових пристроях працівників органів державної влади, військовослужбовців, працівників сектору безпеки і оборони, а також підприємств – операторів критичної інфраструктури.