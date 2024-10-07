В Раде ограничат использование Telegram – нардеп
Использование мессенджера Telegram будет ограничено в Верховной Раде по рекомендации Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом заявил народный депутат, глава Комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин, сообщает Укринформ.
"Получил распоряжение от аппарата ВР с новыми положениями о работе Телеграммы в локальной сети Рады", - проинформировал он.
По его словам, парламентский аппарат внедряет некоторые средства безопасности по рекомендации Национального координационного центра кибербезопасности.
Среди соответствующих мер – обязательная двухфакторная авторизация и отмена синхронизации контактов, блокировка доступа к компьютеру, в случае его оставления без присмотра.
В то же время запрещается передача используемых в работе данных и служебная коммуникация в "Телеграме".
Также запрещается устанавливать и использовать "Телеграм" на служебных компьютерах или личных компьютерах, используемых в служебной деятельности.
Юрчишин отметил, что блокирование работы мессенджера осуществляется с помощью технических и программных средств, производится фиксирование запросов на несанкционированные попытки подключения к сервису.
По мнению политика, такие меры безопасности вполне логичны.
"К сожалению, уже были примеры, когда посторонние получали данные госработников через "Телеграм", которым пользовались на рабочих устройствах. Создавали ли фейки, как в случае с якобы каналом спикера Руслана Стефанчука", - подчеркнул он.
Глава профильного комитета акцентировал, что этим распоряжением Верховная Рада минимизирует риски.
"Подчеркну, что это касается именно работников аппарата Рады и не ограничивает использование мессенджера в личных целях", – пояснил Юрчишин.
Напомним, Национальный координационный центр кибербезопасности (НКЦК) принял решение ограничить использование Телеграммы на служебных устройствах работников органов государственной власти, военнослужащих, работников сектора безопасности и обороны, а также предприятий – операторов критической инфраструктуры.