В Раде ограничат использование Telegram – нардеп

Использование мессенджера Telegram будет ограничено в Верховной Раде по рекомендации Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом заявил народный депутат, глава Комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин, сообщает Укринформ.

"Получил распоряжение от аппарата ВР с новыми положениями о работе Телеграммы в локальной сети Рады" , - проинформировал он.

По его словам, парламентский аппарат внедряет некоторые средства безопасности по рекомендации Национального координационного центра кибербезопасности.

Среди соответствующих мер – обязательная двухфакторная авторизация и отмена синхронизации контактов, блокировка доступа к компьютеру, в случае его оставления без присмотра.

В то же время запрещается передача используемых в работе данных и служебная коммуникация в "Телеграме".

Также запрещается устанавливать и использовать "Телеграм" на служебных компьютерах или личных компьютерах, используемых в служебной деятельности.

Юрчишин отметил, что блокирование работы мессенджера осуществляется с помощью технических и программных средств, производится фиксирование запросов на несанкционированные попытки подключения к сервису.

По мнению политика, такие меры безопасности вполне логичны.

"К сожалению, уже были примеры, когда посторонние получали данные госработников через "Телеграм", которым пользовались на рабочих устройствах. Создавали ли фейки, как в случае с якобы каналом спикера Руслана Стефанчука" , - подчеркнул он.

Глава профильного комитета акцентировал, что этим распоряжением Верховная Рада минимизирует риски.

"Подчеркну, что это касается именно работников аппарата Рады и не ограничивает использование мессенджера в личных целях" , – пояснил Юрчишин.

Напомним, Национальный координационный центр кибербезопасности (НКЦК) принял решение ограничить использование Телеграммы на служебных устройствах работников органов государственной власти, военнослужащих, работников сектора безопасности и обороны, а также предприятий – операторов критической инфраструктуры.