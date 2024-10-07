Метеорологи зафіксували рекорд добової кількості опадів у Києві станом на 6 жовтня, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень метеостанції обсерваторії, 6 жовтня у столиці було зафіксовано рекордну кількість опадів – 30,6 мм, що на 13,4 мм більше, ніж попередній рекорд 1970 року для цього дня, коли випало 17,2 мм опадів.

Що передувало:

У неділю 6 жовтня столична влада повідомила, що в столиці через дощ зафіксовано підтоплення на локаціях в Дарницькому, Оболонському, Святошинському і Соломʼянському районах.