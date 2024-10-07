Метеорологи зафиксировали рекорд суточного количества осадков в Киеве по состоянию на 6 октября, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции обсерватории, 6 октября в столице было зафиксировано рекордное количество осадков - 30,6 мм, что на 13,4 мм больше, чем предыдущий рекорд 1970 года для этого дня, когда выпало 17,2 мм осадков.

Что предшествовало:

В воскресенье 6 октября столичные власти сообщили, что в столице из-за дождя зафиксированы подтопления на локациях в Дарницком, Оболонском, Святошинском и Соломенском районах.