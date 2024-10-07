В Україні створять майданчик для торгівлі вітчизняними компонентами для безпілотників

Міністерство стратегічних галузей промисловості створить каталог компонентів безпілотників, які виробляються в Україні. ﻿Про це заявила заступниця міністра стратегічних галузей промисловості Анна Гвоздяр на саміті Defense Tech Valley, повідомляє Економічна правда.

"Сьогодні нашим основним джерелом комплектуючих є китайський ринок. Але Україна має дбати про себе і не бути залежними від інших ринків У нас є багато виробників, які спочатку робили безпілотники, а потім зрозуміли, що їхні дрони будуть не найкращими, і зараз вони виробляють хороші комплектуючі.

Ми готуємося до запуску цифрового проєкту "бібліотека комплектуючих", де компанія, яка виробляє техніку та шукає компоненти, може зайти в цю бібліотеку і за своїм запитом побачити, які комплектуючі вже виробляються в Україні і знайти контакти виробника. Так само компанії, які виробляють компоненти, можуть зареєструватись і показати свій продукт" , – сказала Гвоздяр.

За словами заступниці міністра, українські компоненти можуть бути дорожчими, але це питання контролю якості, коротшої логістики та розвитку продукту.