В Украине создадут площадку для торговли отечественными компонентами для беспилотников

Министерство стратегических отраслей промышленности создаст каталог компонентов беспилотников, которые производятся в Украине.﻿ Об этом заявила заместитель министра стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр на саммите Defense Tech Valley, сообщает Экономическая правда.

"Сегодня нашим основным источником комплектующих является китайский рынок. Но Украина должна заботиться о себе и не быть зависимыми от других рынков У нас есть много производителей, которые сначала делали беспилотники, а потом поняли, что их дроны будут не лучшими, и сейчас они производят хорошие комплектующие.

Мы готовимся к запуску цифрового проекта "библиотека комплектующих", где компания, которая производит технику и ищет компоненты, может зайти в эту библиотеку и по своему запросу увидеть, какие комплектующие уже производятся в Украине и найти контакты производителя. Так же компании, которые производят компоненты, могут зарегистрироваться и показать свой продукт" , - сказала Гвоздяр.

По словам заместителя министра, украинские компоненты могут быть дороже, но это вопрос контроля качества, короткой логистики и развития продукта.