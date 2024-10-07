У Грузії ініціюють повторну процедуру імпічменту Зурабішвілі

Керівна партія Грузії "Грузинська мрія" ініціює повторну процедуру імпічменту президентки Саломе Зурабішвілі, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив речник грузинського парламенту Шалва Папуашвілі із посиланням на телеканал Mtavari.

Таке рішення партії пов'язане з візитами президентки до європейських столиць, які вона здійснила без дозволу уряду. За словами Папуашвілі, якщо Конституційний суд знову встановить, що Зурабішвілі порушила головний закон, то усуне її з посади вже новий парламент.

Вибори у Грузії відбудуться 26 жовтня, наразі "Мрія" не має достатньо голосів для оголошення імпічменту. Тоді ж закінчуються й повноваження Зурабішвілі, яка не планує балотуватися на новий термін.