В Грузии инициируют повторную процедуру импичмента Зурабишвили

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" инициирует повторную процедуру импичмента президентки Саломе Зурабишвили, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили со ссылкой на телеканал Mtavari.

Такое решение партии связано с визитами президентки в европейские столицы, которые она осуществила без разрешения правительства. По словам Папуашвили, если Конституционный суд снова установит, что Зурабишвили нарушила главный закон, то отстранит ее от должности уже новый парламент.

Выборы в Грузии состоятся 26 октября, пока "Мечта" не имеет достаточно голосов для объявления импичмента. Тогда же истекают и полномочия Зурабишвили, которая не планирует баллотироваться на новый срок.