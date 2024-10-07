В Україні з’явилися приватні виробники ракет – Мінстратегпром

За останній рік у галузі ОПК з’явилося багато приватних виробників важкого озброєння та техніки. Зокрема, вперше в історії України виробництвом ракет зайнявся приватний сектор. Про це під час інвестиційного форуму Defense Tech Valley повідомила заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Ганна Гвоздяр, повідомляє Укрінформ.

"Традиційна "оборонка", як і defense tech, також рухається. За останній рік у нас з'явилось дуже багато приватних виробників важкого озброєння і техніки. Наприклад, за кількістю вироблених артилерійських систем у місяць ми стали першими у світі" , - розповіла Гвоздяр.

В Україні також з’явилися приватні виробники броньованої техніки, і деяким з них вже вдалося наростити виробництво до 3 од. машин на місяць.

"Ще на приватному ринку з'явилися виробники ракет, чого раніше ніколи не було. Ракетна програма була закрита і нею займалися виключно державні підприємства. А сьогодні тут є приватний ринок. Я вважаю це великим кроком уперед" , - додала заступниця міністра.

За її словами, роль держави у таких проєктах полягає у супроводі виробників, допомозі з певними специфічними комплектуючими, а також у наданні технічної документації, яка зберігається ще з радянських часів.