В Украине появились частные производители ракет – Минстратегпром

За последний год в отрасли ОПК появились многие частные производители тяжелого вооружения и техники. В частности впервые в истории Украины производством ракет занялся частный сектор. Об этом на инвестиционном форуме Defense Tech Valley сообщила заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Анна Гвоздяр, сообщает Укринформ.

"Традиционная "оборонка", как и defense tech, тоже двигается. За последний год у нас появилось очень много частных производителей тяжелого вооружения и техники. Например, по количеству производимых артиллерийских систем в месяц мы стали первыми в мире" , - рассказала Гвоздяр.

В Украине также появились частные производители бронированной техники, и некоторым из них удалось нарастить производство до 3 ед. машин в месяц.

"Еще на частном рынке появились производители ракет, чего раньше никогда не было. Ракетная программа была закрыта и ею занимались исключительно государственные предприятия. А сегодня здесь частный рынок. Я считаю это большим шагом вперед" , - добавила замминистра.

По ее словам, роль государства в таких проектах состоит в сопровождении производителей, помощи с определенными специфическими комплектующими, а также в предоставлении технической документации, хранящейся еще с советских времен.