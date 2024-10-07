У Раді пропонують знижку на штраф для тих, хто ще не оновив дані у ТЦК

У Верховній Раді пропонують дозволити оновити дані у ТЦК військовозобов'язаним, які цього ще не зробили, заплативши 50% штрафу, повідомляє Ділова столиця.

Відповідний законопроєкт﻿ №12093 зареєстровано у парламенті.

Так, згідно із пояснювальною запискою, метою проєкту закону є удосконалення порядку притягнення осіб до адміністративної відповідальності за порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку, у тому числі шляхом можливості самостійного звернення особи до органів ТЦК та СП та добровільної сплатити накладеного штрафу у розмірі 50% від мінімального визначеного статтею розміру.

"Ключова проблема, яку пропонується розв’язати – надати можливість призовникам, військовозобов’язаним та резервістам самостійно звернутися до ТЦК та СП для уточнення персональних даних, сплативши при цьому за скоєне адміністративне правопорушення штраф у розмірі 50 % від мінімального визначеного відповідною статтею КУпАП розміру" , — зазначили автори законопроєкту.

Відтак, якщо законопроєкт буде ухвалено, громадяни, які не уточнили дані без поважних причин, сплатять 50% мінімальної санкції статті (8500 грн) шляхом самостійного ініціювання процесу розгляду справи та накладення стягнення через Електронний кабінет військовозобов’язаного, призовника, резервіста.