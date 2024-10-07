В Раде предлагают скидку на штраф для тех, кто еще не обновил данные в ТЦК

В Верховной Раде предлагают разрешить обновить данные в ТЦК военнообязанным, которые еще не сделали этого, заплатив 50% штрафа, сообщает Деловая столица.

Соответствующий законопроект﻿ №12093 зарегистрирован в парламенте.

Так, согласно пояснительной записке, целью проекта закона является усовершенствование порядка привлечения лиц к административной ответственности за нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета, в том числе путем возможности самостоятельного обращения лица в органы ТЦК и СП и добровольной уплаты наложенного штрафа размере 50% от минимального определенного статьей размера.

"Ключевая проблема, которую предлагается решить — предоставить возможность призывникам, военнообязанным и резервистам самостоятельно обратиться в ТЦК и СП для уточнения персональных данных, уплатив при этом за совершенное административное правонарушение штраф в размере 50% от минимального определенного соответствующего статье КУоАП размера" , — отметили авторы законопроекта.

Следовательно, если законопроект будет принят, граждане, не уточнившие данные без уважительных причин, уплатят 50% минимальной санкции статьи (8500 грн) путем самостоятельного инициирования процесса рассмотрения дела и наложения взыскания через электронный кабинет военнообязанного, призывника, резервиста.