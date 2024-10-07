Суд заарештував керівницю Хмельницького МСЕК з альтернативою застави
Суд арештував підозрювану в незаконному збагаченні керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи, депутатку облради від партії "Слуга народу" Тетяну Крупу з альтернативою застави в 500 мільйонів, повідомляє Українська правда.
Про це заявила речниця Офісу генпрокурора Надія Максимець у коментарі УП.
"За клопотанням прокурорів Офісу генпрокурора Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою очільниці обласної МСЕК, яку підозрюють у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України)".
За словами представниці ОГП, підозрювану взяли під варту з альтернативою внесення застави у сумі 500 млн грн.
Саме на такому запобіжному заході наполягали прокурори у своєму клопотанні, додала Максимець.
Передісторія:
- В ході розслідування фактів незаконного оформлення інвалідності чоловікам-ухилянтам правоохоронці провели санкціоновані обшуки у службових кабінетах та за місцем проживання керівниці обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.
- У керівниці МСЕК в робочому кабінеті було виявлено 100 тис доларів США, медичні документи з ознаками підроблення, а також списки "ухилянтів" із прізвищами та фіктивними діагнозами.
- Крім того, вдома у посадовиці вилучили 5 млн 244 тис доларів США, 300 тис євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси, а також документи, які можуть вказувати на відмивання грошей через різні бізнес-проєкти.
- Під час проведення слідчих дій керівниця МСЕК намагалась позбутися частини грошей, викинувши через вікно дві сумки з пів мільйоном доларів США.