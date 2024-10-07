Суд заарештував керівницю Хмельницького МСЕК з альтернативою застави

Суд арештував підозрювану в незаконному збагаченні керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи, депутатку облради від партії "Слуга народу" Тетяну Крупу з альтернативою застави в 500 мільйонів, повідомляє Українська правда.

Про це заявила речниця Офісу генпрокурора Надія Максимець у коментарі УП.

"За клопотанням прокурорів Офісу генпрокурора Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою очільниці обласної МСЕК, яку підозрюють у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України)".

За словами представниці ОГП, підозрювану взяли під варту з альтернативою внесення застави у сумі 500 млн грн.

Саме на такому запобіжному заході наполягали прокурори у своєму клопотанні, додала Максимець.

Передісторія: