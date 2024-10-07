Суд арестовал руководительницу Хмельницкого МСЭК с альтернативой залога

Суд арестовал подозреваемую в незаконном обогащении руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы, депутата облсовета от партии "Слуга народа" Татьяну Крупу с альтернативой залога в 500 миллионов, сообщает Украинская правда.

Об этом заявила спикер Офиса генпрокурора Надежда Максимец в комментарии УП.

"По ходатайству прокуроров Офиса генпрокурора Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей руководительнице областной МСЭК, которую подозревают в незаконном обогащении (ст. 368-5 УК Украины)".

По словам представительницы ОГП, подозреваемую взяли под стражу с альтернативой внесения залога в сумме 500 млн грн.

Именно на такой мере пресечения настаивали прокуроры в своем ходатайстве, добавила Максимец.

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