Кібератаку на мовлення російських телеканалів здійснили українські хакери – ЗМІ

Українські хакери "привітали" Путіна з днем народження, здійснивши масштабну атаку на всеросійську державну телевізійну і радіомовну компанію. Про це розповіло поінформоване джерело в правоохоронних органах, повідомляє Укрінформ.

"З самого ранку припинили онлайн-мовлення основні пропагандистські телеканали: "Росія 1", "Росія 24", "Росія культура", РТР "Планета" та понад 20 інших. За нашою інформацією, не працює не тільки онлайн-мовлення цих телеканалів, але й телевізійне" , - сказав співрозмовник.

Він додав, що працівники російської компанії жаліються, що "знищена вся інформація на серверах, навіть резервні копії, не працює онлайн-мовлення і внутрішні сервіси, немає навіть інтернету та телефонії".

Відповідальність взяло на себе анонімне проукраїнське хакерське угруповання Sudo rm-RF, яке вже неодноразово здійснювало атаки на РФ.

Як повідомлялось, онлайн-мовлення та внутрішні сервіси російського пропагандистського державного медіахолдингу ВДТРК перестали працювати через хакерську атаку. Російські ЗМІ з посиланням на джерела стверджують, що проблема дуже серйозна, і відновлення займе багато часу. Наразі у ВДТРК немає навіть інтернету та телефонії. З серверів стерто все, включаючи резервні копії.