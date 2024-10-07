Кибератаку на вещание российских телеканалов осуществили украинские хакеры – СМИ

Украинские хакеры "поздравили" Путина с днем рождения, совершив масштабную атаку на всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию. Об этом рассказал информированный источник в правоохранительных органах, сообщает Укринформ.

"С самого утра прекратили онлайн-вещание основные пропагандистские телеканалы: "Россия 1", "Россия 24", "Россия культура", РТР "Планета" и более 20 других. По нашей информации, не работает не только онлайн-вещание этих телеканалов, но и телевизионное" , – сказал собеседник.

Он добавил, что работники российской компании жалуются, что "уничтожена вся информация на серверах, даже резервные копии, не работает онлайн-вещание и внутренние сервисы, нет даже интернета и телефонии".

Ответственность взяла на себя анонимная проукраинская хакерская группировка Sudo rm-RF, которая уже неоднократно совершала атаки на РФ.

Как сообщалось, онлайн-вещание и внутренние сервисы российского пропагандистского государственного медиахолдинга ВГТРК перестали работать из-за хакерской атаки. Российские СМИ со ссылкой на источники утверждают, что проблема очень серьезная и восстановление займет много времени. В ВГТРК нет даже интернета и телефонии. С серверов стерто все, включая резервные копии.