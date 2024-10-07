Лавров вимагає від України відмовитися від чотирьох областей
Росія вимагає від Києва виведення українських військових із чотирьох частково окупованих областей та відмови України від намірів вступити до НАТО. Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв’ю американському виданні Newsweek, повідомляє Радіо Свобода.
Він називає основою для мирного врегулювання «Стамбульські угоди, парафовані 29 березня 2022 року російською та українською делегаціями».
«Вони передбачають відмову Києва від вступу в НАТО і містять гарантії безпеки для України з урахуванням реалій на місці на той момент», – твердить Лавров, але зауважує, що «за два роки ці реалії суттєво змінилися, в тому числі й у правовому плані».
«14 червня президент Володимир Путін назвав передумови врегулювання такими: повний вихід ЗСУ з «ДНР», «ЛНР» (російські назви на позначення Донеччини і Луганщини – ред.), Запорізької та Херсонської областей; визнання територіальних реалій, закріплених у Конституції Росії; нейтральний, позаблоковий, без’ядерний статус України; її демілітаризація та денацифікація; забезпечення прав, свобод та інтересів російськомовних громадян і скасування всіх санкцій проти Росії», – вказує російський міністр.
Київ, за словами Лаврова, відповів на цю заяву «збройним вторгненням у Курську область 6 серпня».
«Його покровителі – США та інші країни НАТО – прагнуть завдати Росії стратегічної поразки. За цих обставин у нас немає іншого виходу, як продовжувати спеціальну воєнну операцію до усунення загроз з боку України», – каже міністр закордонних справ Росії.
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