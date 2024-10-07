Лавров требует от Украины отказаться от четырех областей
Россия требует от Киева вывода украинских военных из четырех частично оккупированных областей и отказа Украины от намерений вступить в НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому изданию Newsweek, сообщает Радио Свобода.
Он называет основой для мирного урегулирования "Стамбульские соглашения, парафированные 29 марта 2022 года российской и украинской делегациями".
«Они предусматривают отказ Киева от вступления в НАТО и содержат гарантии безопасности для Украины с учетом реалий на месте на тот момент», - утверждает Лавров, но отмечает, что "за два года эти реалии существенно изменились, в том числе и в правовом плане".
«14 июня президент Владимир Путин назвал предпосылки урегулирования следующими: полный выход ВСУ из ДНР, ЛНР (российские названия на обозначение Донетчины и Луганщины – ред.), Запорожской и Херсонской областей; признание территориальных реалий, закрепленных в Конституции России; нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины; ее демилитаризация и денацификация; обеспечение прав, свобод и интересов русскоязычных граждан и отмена всех санкций против России», – указывает российский министр.
Киев, по словам Лаврова, ответил на это заявление "вооруженным вторжением в Курскую область 6 августа".
«Его покровители – США и другие страны НАТО – стремятся нанести России стратегическое поражение. При этих обстоятельствах у нас нет другого выхода, как продолжать специальную военную операцию по устранению угроз со стороны Украины», – говорит министр иностранных дел России.
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