Россия требует от Киева вывода украинских военных из четырех частично оккупированных областей и отказа Украины от намерений вступить в НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому изданию Newsweek, сообщает Радио Свобода.

Он называет основой для мирного урегулирования "Стамбульские соглашения, парафированные 29 марта 2022 года российской и украинской делегациями".

«Они предусматривают отказ Киева от вступления в НАТО и содержат гарантии безопасности для Украины с учетом реалий на месте на тот момент» , - утверждает Лавров, но отмечает, что "за два года эти реалии существенно изменились, в том числе и в правовом плане".

«14 июня президент Владимир Путин назвал предпосылки урегулирования следующими: полный выход ВСУ из ДНР, ЛНР (российские названия на обозначение Донетчины и Луганщины – ред.), Запорожской и Херсонской областей; признание территориальных реалий, закрепленных в Конституции России; нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины; ее демилитаризация и денацификация; обеспечение прав, свобод и интересов русскоязычных граждан и отмена всех санкций против России» , – указывает российский министр.

Киев, по словам Лаврова, ответил на это заявление "вооруженным вторжением в Курскую область 6 августа".

«Его покровители – США и другие страны НАТО – стремятся нанести России стратегическое поражение. При этих обстоятельствах у нас нет другого выхода, как продолжать специальную военную операцию по устранению угроз со стороны Украины» , – говорит министр иностранных дел России.

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