Правоохоронці затримали у Сумах палія військових автівок

Правоохоронці затримали жителя міста Суми, який на замовлення підпалив автомобіль військових. Йому вже повідомлено про підозру.﻿﻿ З посиланням на прокуратуру Сумщини, повідомляє Лівий берег.

Відомо, що 44-річний чоловік під час пошуку роботи в Telegram погодився на пропозицію замовника за грошову винагороду здійснювати підпали військових авто.

"На виконання цього завдання підозрюваний вночі 2 жовтня 2024 року, використовуючи легкозаймисту суміш, підпалив автомобіль військовослужбовця ЗСУ, який був припаркований у дворі багатоповерхівки в м. Суми" , — зазначають у прокуратурі.

t.me/prokuraturasumy

Автомобіль військових згорів вщент, також вогонь перекинувся на сусідні транспортні засоби. У результаті пожежі пошкоджено два цивільних авто.

t.me/prokuraturasumy

Підозрюваному вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.