Правоохранители задержали в Сумах поджигателя военных авто
Правоохранители задержали жителя города Сумы, который по заказу поджег автомобиль военных. Ему уже сообщено о подозрении. Со ссылкой на прокуратуру Сумщины, сообщает Левый берег.
Известно, что 44-летний мужчина при поиске работы в Telegram согласился на предложение заказчика за денежное вознаграждение совершать поджоги военных авто.
"Во исполнение этой задачи подозреваемый ночью 2 октября 2024 года, используя легковоспламеняющуюся смесь, поджег автомобиль военнослужащего ВСУ, который был припаркован во дворе многоэтажки в г. Сумы", — отмечают в прокуратуре.
Автомобиль военных сгорел дотла, также огонь перекинулся на соседние транспортные средства. В результате пожара повреждены два гражданских автомобиля.
Подозреваемому уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.