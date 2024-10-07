Правоохранители задержали в Сумах поджигателя военных авто

Правоохранители задержали жителя города Сумы, который по заказу поджег автомобиль военных. Ему уже сообщено о подозрении. Со ссылкой на прокуратуру Сумщины, сообщает Левый берег.

Известно, что 44-летний мужчина при поиске работы в Telegram согласился на предложение заказчика за денежное вознаграждение совершать поджоги военных авто.

"Во исполнение этой задачи подозреваемый ночью 2 октября 2024 года, используя легковоспламеняющуюся смесь, поджег автомобиль военнослужащего ВСУ, который был припаркован во дворе многоэтажки в г. Сумы" , — отмечают в прокуратуре.

t.me/prokuraturasumy

Автомобиль военных сгорел дотла, также огонь перекинулся на соседние транспортные средства. В результате пожара повреждены два гражданских автомобиля.

t.me/prokuraturasumy

Подозреваемому уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.