Кіберфахівці ГУР поклали судову систему РФ - ЗМІ

IT-спеціалісти Головного управління розвідки Міноборони України спільно з активістами групи «Во Теаm» 7 жовтня, у день народження лідера Кремля Володимира Путіна, паралізували роботу судової системи держави-агресора.﻿ З посиланням на обізнаного співрозмовника у розвідці, повідомляє Укрінформ.

«Привітали» російського диктатора Путіна з днем народження зламом державної автоматизованої системи «Правосудие», завдяки якій відбувається електронний документообіг» , - повідомило джерело.

Атака паралізувала роботу судів, відомчих електронних поштових скриньок та офіційних сайтів.

Унаслідок кіберудару хакери ГУР отримали персональні дані користувачів та внутрішню документацію системи. Наразі росіяни повідомляють про неможливість подачі позовів та перегляду часу судових засідань, позаяк сайти судів виведено з ладу.

За інформацією джерел у воєнній розвідці, кіберудар став можливим через низьку кваліфікацію російських фахівців з кібербезпеки. А також «дірки» в російських системах кібербезпеки від «Лаболаторії Касперського», ПАТ «Positiv Technologies» та АТ «ИВК».

Нагадаємо, система «Правосудие» - це система електронного документообігу в судах РФ усіх юрисдикцій та рівнів. Через неї подають судові заяви, інформують про призначення та зміни судових засідань, отримують консультації щодо судових справ.