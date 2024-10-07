Киберспециалисты ГУР положили судебную систему РФ – СМИ

IT-специалисты Главного управления разведки Минобороны Украины совместно с активистами группы «Во Теаm» 7 октября, в день рождения лидера Кремля Владимира Путина, парализовали работу судебной системы государства-агрессора.﻿ Со ссылкой на осведомленного собеседника в разведке, сообщает Укринформ.

"Поздравили" российского диктатора Путина с днем рождения взломом государственной автоматизированной системы "Правосудие", благодаря которой происходит электронный документооборот" , - сообщил источник.

Атака парализовала работу судов, ведомственных электронных почтовых ящиков и официальных сайтов.

В результате киберудара хакеры ГУР получили персональные данные пользователей и внутреннюю документацию системы. В настоящее время россияне сообщают о невозможности подачи исков и пересмотре времени судебных заседаний, поскольку сайты судов выведены из строя.

По информации источников в военной разведке, киберудар стал возможным из-за низкой квалификации российских специалистов по кибербезопасности. А также «дыры» в российских системах кибербезопасности от «Лаболатории Касперского», ПАО «Positiv Technologies» и АО «ИВК».

Напомним, система «Правосудие» – это система электронного документооборота в судах РФ всех юрисдикций и уровней. Через нее подают судебные заявления, информируют о назначении и изменениях судебных заседаний, получают консультации по судебным делам.