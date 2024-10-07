У РФ українку засудили до 8 років ув'язнення за "підготовку теракту"

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив до 8 років ув'язнення громадянку України 26-річну Ірину Навальну за нібито підготовку терористичного акту в Маріуполі, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив її адвокат Іван Бондаренко із посиланням на "Медіазону".

Її звинувачували у спробі вчинити теракт та незаконне зберігання вибухівки. За версією держобвинувачення, 27 вересня 2022 року Навальна збиралася влаштувати вибух біля будівлі адміністрації в окупованому Маріуполі. Тоді там проводили "референдум" про входження до складу Росії захоплених територій України.

За версією слідства, мешканка Маріуполя, яка "протестує проти суверенітету ДНР", вступила в змову з представником українських спецслужб і в місті Запоріжжі отримала від спільника 25 тисяч гривень на купівлю велосипеда "з метою конспіративного перевезення саморобного вибухового пристрою".

Адвокат Бондаренко сказав, що оскаржуватиме вирок.

Пропагандистська агенція "РИА Новини" 27 вересня 2022 року писала про затримання Навальної за підозрою у підготовці теракту. Російські пропагандисти стверджували, що дівчина визнала провину. Вже в суді Ірина Навальна розповіла про тортури. За її словами, того дня її зупинила машина поліції, коли вона їхала велосипедом до моря. Після перевірки документів на неї одягли наручники та відвезли до відділення, де почали бити та катувати електрошокером.

Після окуації Маріуполя, у травні 2022 року, Ірина Навальна разом із матір'ю Олександрою Скачко евакуювалася до України. У серпні Навальна повернулася в окуповане місто до бабусі, що залишилася там. За місяць її затримали.

В Україні Ірині Навальній, за словами її матері, надали статус військовополоненої.