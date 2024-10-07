В РФ украинку приговорили к 8 годам заключения за "подготовку теракта"

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону гражданку Украины 26-летнюю Ирину Навальную за якобы подготовку террористического акта в Мариуполе﻿, заявил ее адвокат Иван Бондаренко. Со ссылкой на "Медиазону", сообщает Деловая столица.

Ее обвиняли в попытке совершить теракт и незаконном хранении взрывчатки. По версии гособвинения, 27 сентября 2022 года Навальная собиралась устроить взрыв у здания администрации в оккупированном Мариуполе. Тогда там проводили "референдум" о вхождении в состав России захваченных территорий Украины.

По версии следствия, жиетльница Мариуполя, "протестующая против суверенитета ДНР", вступила в сговор с представителем украинских спецслужб и в городе Запорожье получила от сообщника 25 тысяч гривен на покупку велосипеда "с целью конспиративной перевозки самодельного взрывного устройства".

Адвокат Бондаренко сказал, что будет обжаловать приговор.

Пропагандистское агентство "РИА Новости" 27 сентября 2022 года писало о задержании Навальной по подозрению в подготовке теракта. Российские пропагандисты утверждали, что девушка признала вину. Уже в суде Ирина Навальная рассказала о пытках. По ее словам, в тот день ее остановила машина полиции, когда она ехала на велосипеде к морю. После проверки документов на нее надели наручники и отвезли в отделение, где начали избивать и пытать электрошокером.

После оккупации Мариуполя, в мае 2022 года, Ирина Навальная вместе с матерью Александрой Скачко эвакуировалась в Украину. В августе Навальная вернулась в оккупированный город к оставшейся там бабушке. Через месяц ее задержали.

В Украине Ирине Навальной, по словам ее матери, присвоили статус военнопленной.