Наступ військ РФ на Куп'янському напрямку вдалося призупинити - ЗСУ

Силам оборони вдалося призупинити наступ армії РФ на Куп'янському напрямку. Про це заявив командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко, повідомляє 24 Канал.

Федоренко розповів в ефірі, що перед окупантами військове командування РФ поставило завдання здійснити за допомогою броньованої та легкоброньованої військової техніки масовані штурми позицій українських військових та зайняти плацдарм на лівобережжі Куп'янська Харківської області.

За його словами, російським військам не вдалося виконати це завдання, українські військові суттєво призупинили наступ загарбників.

"Завдяки роботі ЗСУ цього дня (здійснення штурмів військами РФ – ред.) було знищено майже всю техніку противника. Тільки нашому батальйону "Ахіллес" вдалося знищити 20 одиниць техніки і підбити ще 20, які наступного дня ми допалювали на полі бою, щоб противник їх не забрав" , - наголосив Федоренко.

Військовий розповів, що росіяни наступають "хвилями" та намагаються витіснити з певних позицій підрозділи Збройних Сил України на цьому напрямі.