Наступление войск РФ на Купянском направлении удалось приостановить - ВСУ

Силам обороны удалось приостановить наступление армии РФ на Купянском направлении﻿. Об этом заявил командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко, сообщает 24 Канал.

Федоренко рассказал в эфире, что перед оккупантами военное командование РФ поставило задачу — осуществить с помощью бронированной и легкобронированной военной техники массированные штурмы позиций украинских военных и занять плацдарм на левобережье Купянска Харьковской области.

По его словам, российским войскам не удалось выполнить эту задачу, украинские военные существенно приостановили наступление захватчиков.

"Благодаря работе ВСУ в этот день (осуществление штурмов войсками РФ – ред.) была уничтожена почти вся техника противника. Только нашему батальону "Ахиллес" удалось уничтожить 20 единиц техники и подбить еще 20, которые на следующий день мы дожигали на поле боя, чтобы противник их не забрал" , - подчеркнул Федоренко.

Военный рассказал, что россияне наступают "волнами" и пытаются вытеснить с определенных позиций подразделения Вооруженных Сил Украины на этом направлении.