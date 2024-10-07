Росіяни намагаються атакувати газовидобувні вежі біля Зміїного - ДПСУ

Російські військові намагаються атакувати газовидобувні вежі поблизу острова Зміїний, але українським Силам оборони вдається утримувати контроль над вежами й островом. Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, повідомляє Армія Інформ.

«Треба розуміти, що Сили оборони України, у першу чергу підрозділи спеціального призначення Головного управління розвідки й Державної прикордонної служби, постійно виконують завдання в акваторії Чорного моря, щоб контролювати цю територію, не допустити ворога» , — сказав речник ДПСУ.

За його словами, важливо зберігати контроль над морськими шляхами, де проходять судна, а також над газовидобувними вежами, які ворог раніше використовував як плацдарми, на яких розміщував свої засоби ураження та спостереження.

Демченко підкреслив, що групи, які звільняли газовидобувні вежі поблизу Зміїного, зробили все необхідне, щоб противник не міг контролювати цю територію.