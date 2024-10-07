Россияне пытаются атаковать газодобывающие башни возле Змеиного - ГПСУ

Российские военные пытаются атаковать газодобывающие башни вблизи острова Змеиный, но украинским Силам обороны удается удерживать контроль над башнями и островом. Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко, сообщает Армия Информ.

«Нужно понимать, что Силы обороны Украины, в первую очередь подразделения специального назначения Главного управления разведки и Государственной пограничной службы, постоянно выполняют задачи в акватории Черного моря, чтобы контролировать эту территорию, не допустить врага» , - сказал спикер ГПСУ.

По его словам, важно сохранять контроль над морскими путями, где проходят суда, а также над газодобывающими башнями, которые враг раньше использовал как плацдармы, на которых размещал свои средства поражения и наблюдения.

Демченко подчеркнул, что группы, которые освобождали газодобывающие башни вблизи Змеиного, сделали все необходимое, чтобы противник не мог контролировать эту территорию.