Россияне пытаются атаковать газодобывающие башни возле Змеиного - ГПСУ
Российские военные пытаются атаковать газодобывающие башни вблизи острова Змеиный, но украинским Силам обороны удается удерживать контроль над башнями и островом. Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко, сообщает Армия Информ.
«Нужно понимать, что Силы обороны Украины, в первую очередь подразделения специального назначения Главного управления разведки и Государственной пограничной службы, постоянно выполняют задачи в акватории Черного моря, чтобы контролировать эту территорию, не допустить врага», - сказал спикер ГПСУ.
По его словам, важно сохранять контроль над морскими путями, где проходят суда, а также над газодобывающими башнями, которые враг раньше использовал как плацдармы, на которых размещал свои средства поражения и наблюдения.
Демченко подчеркнул, что группы, которые освобождали газодобывающие башни вблизи Змеиного, сделали все необходимое, чтобы противник не мог контролировать эту территорию.
«Средства поражения врага тоже были уничтожены. Нашим ребятам, нашим защитникам удается их удерживать, избегать поражения от врага. А именно мы наносим врагу удары, которые не позволяют ему контролировать эту территорию», — заверил он.