Міноборони має намір запровадити стандарти НАТО з ґендерної рівності у ЗСУ

Міноборони України планує провести гендерний аналіз та виявити перешкоди щодо впровадження програм рівності в лавах ЗСУ. Про це пише пресслужба Міноборони за наслідками відвідин української делегацією освітньої програми Змінотворці, повідомляє Новое время.

Захід на цю тему проходив у Брюсселі. Серед учасників були представники Збройних сил Канади, Північного центру з гендерних питань у військових операціях (Швеція), відомств у сфері оборони Євросоюзу, а також провідних міжнародних організацій у сфері забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків і жінок.

Керівниця управління гуманітарного забезпечення Міноборони Діана Копаниця заявила, що ця програма надала «унікальну можливість» для обміну досвідом із партнерами НАТО.

«Ми не лише перейняли передові практики, а й поділилися власними напрацюваннями в умовах війни. Це допоможе нам більш ефективно впроваджувати стандарти Альянсу, оптимально використовуючи потенціал як жінок, так і чоловіків у різних сферах оборони» , — сказала чиновниця.

Змінотворці є спільною ініціативою Міноборони України та проєкту Protect2, що фінансується Міністерством національної оборони Канади та виконується Alinea International. Його мета — підтримка українського уряду в розбудові потенціалу інституцій та відомств оборонного сектору.