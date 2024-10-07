Минобороны собирается внедрить стандарты НАТО по гендерному равенству в ВСУ

Минобороны Украины планирует провести гендерный анализ и выявить препятствия по внедрению программ равенства в рядах ВСУ.﻿ Об этом пишет пресс-служба Минобороны по результатам посещения украинской делегацией образовательной программы Змінотворці, сообщает Новое время.

Мероприятие по этой теме проходило в Брюсселе. Среди участников были представители Вооруженных сил Канады, Северного центра по гендерным вопросам в военных операциях (Швеция), ведомств в сфере обороны Евросоюза, а также ведущих международных организаций в области обеспечения равных прав и возможностей мужчин и женщин.

Руководитель управления гуманитарного обеспечения Минобороны Диана Копаница заявила, что эта программа предоставила «уникальную возможность» для обмена опытом с партнерами НАТО.

«Мы не только переняли передовые практики, но и поделились собственными наработками в условиях войны. Это поможет нам более эффективно внедрять стандарты Альянса, оптимально используя потенциал как женщин, так и мужчин в разных сферах обороны» , — сказала чиновник.

Зминотворці является совместной инициативой Минобороны Украины и проекта Protect2, который финансируется Министерством национальной обороны Канады и выполняется Alinea International. Его цель — поддержка украинского правительства в развитии потенциала институтов и ведомств оборонного сектора.